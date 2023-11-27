«آبل» تمدد خدمة الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية لمستخدمي «آيفون» 14

المصدر: برلين - د ب أ

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قبل عام واحد بالتحديد، أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل، خدمة إرسال رسائل الاستغاثة في حالة الطوارئ عبر الأقمار الاصطناعية، لمستخدمي هواتفها الذكية آيفون 14.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين، إرسال رسالة طلب استغاثة في حالة الضرورة، حتى إذا كانوا موجودين في أماكن نائية خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات.

وفي ذلك الوقت، أعلنت الشركة منح مستخدمي هواتف آيفون 14 حق استخدام هذه الخدمة مجاناً لمدة عامين، على سبيل التجربة، ثم أعلنت مؤخراً تمديد الفترة لعام إضافي.

ويمكن الآن لأي شخص يستخدم هاتف آيفون 14 أو آيفون 15، الاستفادة من خدمة طلب الاستغاثة مجاناً لمدة عامين، بعد تنشيط الهاتف الجديد.

يذكر أن هذه الخدمة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة للهواتف الذكية العامة، مصممة لتتيح طلب الاستغاثة في أي وقت، دون الحاجة إلى وجود تغطية لشبكات الاتصالات. ويمكن استخدام خدمة طلب الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية حالياً في 16 دولة، هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.