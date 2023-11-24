«إكس» تعيد العناوين إلى روابط الأخبار

المصدر: (دبي - وكالات)

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قرر الملياردير إيلون ماسك إعادة عناوين الأخبار إلى منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مجدداً «تويتر» سابقاً، بعد أقل من شهرين من بدء تطبيق الخاصية الجديدة التي تعرض روابط الأخبار من دون عنوان. وفي أغسطس الماضي، أعلن ماسك أنه أمر بالعمل على حذف عناوين الأخبار من المنشورات بحيث تعرض الروابط الصورة الأساسية للخبر من دون عنوان.

وأكد ماسك وقتها أن حذف عناوين الأخبار التي تنشر على المنصة سيجعل الموقع أكثر إمتاعاً من الناحية الجمالية.

لكن مالك المنصة المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، أعلن أنه سيعيد العناوين إلى المنصة من جديد لكن بشكل مختلف.

أما عن النسخة الجديدة، فستبرز العناوين فوق صور المقالات المصاحبة لروابط تلك المقالات وليس أسفل تلك الصورة كما كان الوضع من قبل.

وكانت تلك التغييرات قد دفعت مستخدمي «اكس» لتعديل طريقة نشر روابط الأخبار على المنصة، لأن الروابط كانت قد أصبحت من دون عنوان.

ومنذ استحواذه على المنصة في أكتوبر العام الماضي، أدخل ماسك تعديلات عدة، أبرزها تغيير الاسم والشعار من «تويتر» إلى «اكس»، بجانب تقديم خدمات مدفوعة.