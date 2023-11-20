بعد إقالته من منصبه في «أوبن إيه آي».. مايكروسوفت توظّف سام ألتمان

المصدر: أ ف ب

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وظّفت شركة مايكروسوفت، اليوم، سام ألتمان، مؤسس شركة «أوبن إيه آي»، التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، فيما أكد إيميت شير، المؤسس المشارك لخدمة «تويتش»، تعيينه رئيساً تنفيذياً جديداً خلفاً له بعد إقالته الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، على منصة «إكس»، إن سام ألتمان وغريغ بروكمان، وكلاهما من مؤسسي «أوبن إيه آي»، «سينضمان مع زملاء آخرين إلى مايكروسوفت لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة».

بدوره، كتب ألتمان (38 عاماً)، الوجه البارز في سيليكون فالي، على المنصة: «المهمة مستمرة».

وأضاف ناديلا: «نحن ملتزمون بشراكتنا مع (أوبن إيه آي)، وواثقون بخريطة الطريق المقررة لمنتجنا».

واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في «أوبن إيه آي»، ودمجت هذه التكنولوجيا في منتجاتها، مثل محرك البحث «بينغ».

من جهته، قال إيميت شير على منصة «إكس»: «تلقيت اليوم مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة: أن أصبح الرئيس التنفيذي الموقت لـ(أوبن إيه آيه). بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلتُ» بالعرض.

وأضاف: «قبلتُ بهذا المنصب؛ لأنني أعتقد أن (إوبن إيه آي) واحدة من أهم الشركات الموجودة حالياً».

وهو يخطط لبدء تحقيق مستقل في غضون 30 يوماً لاستبيان أسباب إقالة سام ألتمان والاضطرابات داخل الشركة الناشئة.

وأقيل ألتمان من منصبه رئيساً لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت «تشات جي بي تي» بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحاً» معه.

وأوضح مجلس إدارة الشركة، في بيان، أن «رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة، خلصت إلى أنه لم يكن دائماً صريحاً مع مجلس الإدارة، ما عاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته»، مشيراً إلى أنه «لم يعد لديه الثقة بقدرته على إدارة أوبن إيه آي».

عقب ذلك، أعلن عدد من مديري الشركة، التي أُسست نهاية عام 2015، استقالاتهم، بينهم رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان.

وكتب العديد من الموظفين على «إكس»: «أوبن إيه آي لا شيء من دون المساهمين فيها».