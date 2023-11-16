رفض إسقاط دعاوى ضد وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: (‏كاليفورنيا - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت قاضية في محكمة اتحادية أمريكية، مساعي شركات وسائل تواصل ‏اجتماعي كبرى لإسقاط دعاوى قضائية على مستوى البلاد تتهمها بإغواء ملايين ‏الأطفال بشكل مخالف للقانون، ومن ثم إدمانهم على منصاتهم، مما يضر بصحتهم ‏العقلية.‏

وأصدرت القاضية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند في ‏كاليفورنيا الحكم ضد شركة «ألفابيت»، التي تدير غوغل ويوتيوب، ومنصات «ميتا»، التي تدير فيسبوك وإنستغرام وشركة ‏ByteDance، المشغلة لتطبيق «تيك ‏توك» وشركة ‏«سناب» المشغلة لتطبيق سناب تشات.‏

ويشمل الحكم مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن أطفال يقال إن ‏صحتهم الجسدية والعقلية والعاطفية تأثرت سلباً إثر استخدام وسائل التواصل ‏الاجتماعي، وإنهم عانوا من حالات قلق واكتئاب وفي بعض الأحيان الميل إلى ‏الانتحار.‏

ورفضت روجرز حُججاً تفيد بأن المدعى عليهم يتمتعون بحصانة قضائية بموجب ‏التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبند في قانون آداب الاتصالات الاتحادي الذي ‏يحمي شركات الإنترنت من إجراءات الطرف الثالث.‏ ورفضت بعض الادعاءات بأن منصات المدعى عليهم احتوت على عيوب في ‏التصميم.‏ وتسعى الدعاوى القضائية أيضاً إلى الحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها ‏ووقف الممارسات غير المشروعة المزعومة للمدعى عليهم.‏ ورفعت أكثر من 140 منطقة تعليمية وأكثر من 30 مدعياً عاماً بالولايات دعاوى ‏قضائية مماثلة ضد هذا القطاع.‏