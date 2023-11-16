إنتاج فيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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بعد إطلاق أغنية لفرقة «بيتلز» باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم العمل على مشروع فيلم من نوع السيرة الذاتية يتناول النجمة الفرنسية الراحلة إديت بياف مع الاستعانة بهذه التكنولوجيا أيضاً، بحسب ما أفادت شركة «وارنر ميوزك» والجهات الحائزة حقوق أعمال المغنية.

وذكرت هذه الجهات، أنّ ما يتم العمل عليه «مشروع تكنولوجي مبتكر وثوري، ستُستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوت بياف وصورتها». ويأتي الإعلان عن المشروع في عام تحل الذكرى الستون لوفاة صاحبة أغنية «نو، جو نو روغريت رْيَن».

ولم يُحدّد بعد تاريخ إصدار هذا العمل الذي سيحمل اسم «إديت». وقالت مصادر مقربة من شركة «وارنر ميوزيك» في فرنسا لوكالة فرانس برس إنّ المشروع راهناً «في آخر مراحل إنجازه»، موضحةً أنّه يستند إلى عدد من الصور جرى ابتكارها للاستخدام الداخلي. ولفت البيان إلى أنّ الفيلم مدته 90 دقيقة «وتدور أحداثه في باريس ونيويورك بين عشرينيات القرن الفائت وستينياته، وسيتم سرده بصوت بياف وسيكشف جوانب من حياتها لم تكن معروفة في السابق».

وأضاف «ستتيح تقنية الذكاء الاصطناعي التي اعتمدت على مئات من المقاطع الصوتية والصور التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 80 عاماً»، إحياء صوت بياف وصورتها لتعزيز «الأصالة التي تنطوي عليها قصّة حياتها والتأثير العاطفي الناجم عنها».

وكانت أغنية لفرقة «بيتلز» بعنوان «ناو أند ذِن» قد أُطلقت بفضل الذكاء الاصطناعي في مطلع نوفمبر. وقد أتاح الذكاء الاصطناعي استخراج صوت لينون ودمجه في نغمات عزفها موسيقيون.