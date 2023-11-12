أوبو تطلق سلسلة هواتف «فايند N3» القابلة للطي في دبي الخميس

المصدر: دبي - البيان

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تفخر أوبو، العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، بالإعلان عن الإطلاق المرتقب لسلسلة فايند N3 في سوق الإمارات، حيث تضم السلسلة هاتفين ذكيين قابلين للطي بميزات احترافية يجسدان مزيجاً مثالياً من الابتكار والأناقة وقوة الأداء. هذا وتمثل هذه السلسلة قفزة كبيرة نحو المستقبل وعلامة فارقة في مجال تكنولوجيا الهواتف.

ويأتي إطلاق السلسلة نتيجة للطلب والحماس الكبير الذي يشهده سوق الهواتف القابلة للطي في دولة الإمارات، لذلك حرصت أوبو على تقديم هاتف فايند N3 القابل للطي، الذي يعكس جهود أوبو المستمرة لتقديم تصاميم مبتكرة وتكنولوجيا رائدة. ومن المقرر أن يتم الكشف الكبير عن السلسلة المرتقبة خلال حفل الإطلاق الرسمي في دبي يوم 16 نوفمبر، حيث سيقدم هذا الحدث الحصري تجربة تفاعلية للحاضرين، وسيسلط الحدث الضوء على الميزات المتطورة للهاتف، والتي تشمل ثلاث كاميرات احترافية، بما فيها كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة Periscope تليفوتوغرافية، لترتقي بمعايير التصوير بالهواتف الذكية وتوفر تجربة تصوير لا مثيل لها.

وقال تشي زوو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «من خلال إطلاقنا لسلسلة فايند N3، نحن لا نقدم للسوق هواتف ذكية عادية، بل إننا نستهل حقبة جديدة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة، حيث تعيد هذه السلسلة رسم تجربة مستخدمي الهواتف القابلة للطي، وتلبي رغبات وتطلعات عملائنا. وعلى الرغم من تصميمه القابل للطي، فإن هاتف فايند N3 لا يستغني عن أي من الميزات الرائدة، بل إنه يضمن قدرات تصوير فوتوغرافي استثنائية وأداءً قوياً، مما يضمن تجربة لا مثيل لها لمستخدمينا».