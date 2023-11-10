انتكاسة جديدة.. «أبل» قد تدفع 14 مليار دولار ضرائب إلى أيرلندا

المصدر: دبلن - وكالات

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تواجه «أبل» انتكاسة جديدة، وقد تضطر إلى دفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) إلى أيرلندا، بعد أن أشار مستشار للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلغاء فوز الشركة المصنّعة لـ«آيفون» في طعن قانوني سابق.

وشدد جيوفاني بيتروزيلا، المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية في رأي استشاري، على ضرورة إعادة النظر في قرار فوز «أبل» في طعن سابق أمام محكمة أدنى للاتحاد الأوروبي لأنه «مليء بالأخطاء القانونية».

ويُتوقع أن تصدر المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حكمها الملزم في النزاع التاريخي على الدعم الذي تقدمه الدولة خلال الأشهر المقبلة، وتتبع هذه المشورة في معظم الحالات.

قال بيتروزيلا: «في ضوء الأخطاء القانونية التي ارتكبتها المحكمة العامة، والتي تبطل تقييماتها «يجب» تنحية الطعن جانباً بالكامل».

وحظي استئناف الاتحاد الأوروبي بأهمية إضافية بعد سلسلة من القضايا الأخرى استمرت عقداً من الزمن من أجل العدالة الضريبية.

ردت شركة «أبل» على النتائج التي توصل إليها بيتروزيلا، مشيرةً إلى أن المحكمة الابتدائية «كانت واضحة جداً أن «أبل» لم تتلقّ أي ميزة انتقائية ولا مساعدة حكومية، ونعتقد أنه ينبغي التقيد بذلك». وامتنعت اللجنة عن التعليق.