ميزة جديدة من غوغل تتيح «نسخ النصوص من الصور» في أجهزة الأندرويد

المصدر: البيان

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أفاد تقرير نشره موقع «9to5Google» المتخصص، بأن شركة "غوغل" تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين «مسح النصوص» من الصور الموجودة في «المعرض» عبر تطبيق «Gboard» في نظام أندرويد.

وبنفس الطريقة التي يمكن بها لتطبيق «لينس» التعرف على الأحرف النصية من الصور، تستخدم الوظيفة الجديدة «التعرف البصري على الأحرف» لاستخراج النص من الصور من كاميرا الهاتف وتتيح للمستخدمين لصقه أينما يريدون.

ووفقاً للتقرير فإن الميزة الجديدة ستظهر جنباً إلى جنب مع مفتاحي التبديل الحاليين «الترجمة» و«التدقيق اللغوي». ويؤدي النقر عليها إلى فتح عدسة الكاميرا في النصف السفلي من الشاشة ويتيح للمستخدمين الاختيار من صورة موجودة أو النقر على صورة جديدة.. ومع ذلك، فإنه يتطلب من المستخدم منح «Gboard» حق الوصول إلى كاميرا الجهاز.