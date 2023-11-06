اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تنشئ كيانا استشاريا لمكافحة الهجمات الالكترونية

المصدر: د ب ا

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وافقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على إنشاء كيان استشاري رفيع المستوى لمواجهة تهديدات الهجمات الالكترونية من جانب كوريا الشمالية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسؤول رئاسي لكوريا الجنوبية قوله إن مسؤولين كبار بالأمن القومي من الدول الثلاث توصلوا للاتفاق خلال اجتماعهم في واشنطن الثلاثاء الماضي.

كان زعماء الدول الثلاث قد وافقوا في آب/ أغسطس على إطلاق مجموعة عمل لتعزيز الإجراءات ضد الهجمات الالكترونية من كوريا الشمالية.

ويعتقد أن بيونج يانج تقوم بهذه الهجمات من أجل تمويل برامجها النووية والصاروخية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قالت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أن متسللين من كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة إجمالية قياسية بلغت 7ر1 مليار دولار العام الماضي.