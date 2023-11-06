«أبل».. ارتفاع أرباح وتراجع مبيعات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «أبل» عن نتائج الربع الرابع من العام المالي 2023، حيث بلغت ربحية السهم 1.46 دولار مقابل توقعات عند 1.39 دولار، بينما بلغت الإيرادات 89.50 مليار دولار مقابل توقعات عند 89.28 مليار دولار.

وبلغ صافي الدخل 22.96 مليار دولار مقابل 20.72 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما بالنسبة للسنة المالية بأكملها لشركة أبل، فقد سجلت مبيعات بقيمة 383.29 مليار دولار، بانخفاض %3% عن العام المالي 2022، وانخفضت الإيرادات الفصلية بأقل من 1% في ربع سبتمبر.