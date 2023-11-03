بسبب عمر البطارية.. «أبل» تواجه دعاوى قضائية جماعية في بريطانيا

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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خسرت شركة أبل محاولة لإسقاط دعوى قضائية ضدها أمام إحدى المحاكم في لندن بتهمة تضليل العملاء بشأن أداة إدارة الطاقة المثيرة للجدل في هواتفها الذكية آيفون.

وأصدرت محكمة استئناف المنافسة البريطانية المعنية بالتعامل مع الدعاوى الجماعية في بريطانيا قرارها، بأنه يمكن المضي قدماً في نظر الدعوى المقامة ضد أبل. وتقول الدعوى إن أبل أساءت استغلال وضعها المسيطر في السوق وقالت لعملائها إن تحديث برمجياتها منذ أواخر 2016 سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية، في حين أن التحديث خنق الأجهزة ببطء.

وقال جاستن جوتمان خبير التسويق والذي أقام الدعوى نيابة عن مستخدمي آيفون في بريطانيا إن أبل ألغت أداة إدارة الطاقة في التحديثات لكي تخفي حقيقة أن البطاريات في هذه الأجهزة لن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات تشغيل البرامج الجديدة. وأضاف، إن هذا يمهد الطريق أمام الملايين من العملاء الذين اضطروا لشراء بطاريات بديلة للحصول على تعويضات من أبل.