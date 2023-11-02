تقدم مميزات هائلة .. تحذير من نسخة معدّلة من واتسآب تهدد أجهزة أندرويد

المصدر: وكالات

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حذّرت شركة كاسبرسكي لاب من انتشار نسخة معدّلة غير رسمية من تطبيق "واتسآب" يمكن من خلالها نشر برمجيات خبيثة لاختراق الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد.

وقالت الشركة في بيان حول الموضوع: "اكتشف خبراء كاسبرسكي لاب نموذجا لتطبيق واتسآب يحتوي على برمجيات ضارة غير معروفة سابقا، هذه البرمجيات من نمط حصان طروادة التي تتجسس على أجهزة أندرويد، وأطلق عليها اسم CanesSpy، النماذج المعدّلة غير الرسمية لتطبيق واتسآب والتي تحتوي على هذه البرمجيات تم نشرها لبعض الوقت على قنوات تليغرام باللغتين العربية والأذربيجانية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى "أن النسخ المعدّلة غير الرسمية من واتسآب لأنظمة أندرويد توفر للمستخدمين خيار النشر المؤجل وبعض الميزات الأخرى، لكن البرمجيات الضارة التي تحتويها يمكنها اختراق الهواتف والوصول إلى قوائم جهات الاتصال، ومعلومات حول الحسابات الإلكترونية الموجودة على الجهاز، وكذلك الوصول إلى المستندات، كما يمكن من خلالها إجراء تسجيلات عبر مايكروفونات الأجهزة".

ونوه الخبراء في شركة كاسبرسكي لاب إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين في قنوات تليغرام الأكثر شعبية التي تنشر النماذج غير الرسمية من التطبيقات المذكورة يصل إلى ما يقرب من مليوني مستخدم، وفي أكتوبر الماضي وحده منعت الشركة أكثر من 340 ألف هجوم إلكتروني في أكثر من مئة دولة.