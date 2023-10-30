«الميتافيرس» يكبّد «ميتا» 50 مليار دولار في 5 سنوات

المصدر: (دبي - وكالات)

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خسرت شركة الملياردير مارك زوكربيرغ «ميتا»، 50 مليار دولار بسبب الميتافيرس، خلال أقل من 5 سنوات، وهي مستويات تتجاوز قيمة بعض الشركات المعروفة، وثروة بعض مليارديرات العالم.

ووفقاً لحسابات أجراها موقع Insider، خسرت الشركة المالكة لـ «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، نحو 47 مليار دولار، عن قسمها للواقع المعزز منذ بداية 2019.

وتضخمت الخسائر التشغيلية لـ «ميتا» عن تلك الوحدة من مستويات 5 مليارات دولار في 2019، إلى نحو 10 مليارات دولار في 2021، ثم إلى نحو 14 مليار دولار العام الماضي.

وبلغت الخسائر التشغيلية للشركة من تلك الوحدة في أول 9 أشهر من العام الجاري، نحو 11 مليار دولار.

ووفق شبكة «سي إن بي سي»، يتوقع زوكربيرغ وفريقه، استمرار تلك الاتجاهات، وسط تقديرات بخسائر تشغيلية ملموسة العام المقبل.

وأرجعت الشركة ذلك إلى أن العديد من استثمارات الواقع المعزز، هي موجهة نحو البحث والتطوير طويل المدى، من أجل تطوير منتجات الميتافيرس التي من المحتمل ألا تتحقق بشكل كامل إلا في العقد المقبل.

وتتجاوز خسائر ميتا من الميتافيرس حتى الآن، القيمة السوقية لـ Ford، على سبيل المثال، التي تبلغ حالياً 39.8 مليار دولار، وKraft Heinz التي تناهز قيمتها مستويات 40 مليار دولار.

وبلغت إيرادات ميتا مستويات 34.1 مليار دولار في الربع الثالث، بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 33.5 مليار دولار.