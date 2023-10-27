«أبل» تعلن زيادة أسعار بعض خدماتها

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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رفعت شركة «أبل» الأمريكية، أسعار عدد من عروض خدماتها الرئيسة، بما في ذلك خدمة «Apple TV+»، وخدمة «Arcade»، وخدمة عروضها المجمعة «Apple One»، حيث تأتي هذه الخطوة بعد عام من زيادة الأسعار التي طبقتها الشركة سابقاً في أكتوبر 2022.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ستبلغ تكلفة خدمة +Apple TV الآن 9.99 دولارات شهرياً، بعد أن كانت 6.99 دولارات، فيما ستبلغ تكلفة الحزمة السنوية الآن 99 دولاراً، مقابل 69 دولاراً قبل الزيادة.

أما خدمة Apple One، وهي الباقة التي تستخدمها العديد من العائلات للوصول إلى خدمات «أبل» بسعر أقل، فقد زادت أيضاً، حيث تبلغ تكلفة حزمة Premier الآن 37.95 دولاراً شهرياً.

كما ترتفع الأسعار الشهرية لخدمة Apple's Arcade وخدمة News+، لتصل إلى 6.99 دولارات، و12.99 دولاراً على التوالي.

وحقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 21.21 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث للشركة، ما يجعله ثاني أكبر موارد الشركة الشهيرة بعد هاتف «آيفون»، الذي حقق 39.76 مليار دولار خلال الفترة الزمنية نفسها.

هذا، ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل خيارات جديدة لأجهزة ماك، مع شرائح M3 المشاع عنها، في حدثها الافتراضي الذي سيعقد في 30 أكتوبر، باسم Scary Fast، كما يخطط عملاق التكنولوجيا، ومقره كوبرتينو، أيضاً، لتقديم إعادة تصميم كاملة لتطبيق Apple TV.

وفقاً لتقرير من بلومبرغ، تخطط شركة أبل لدمج عروض الفيديو المختلفة للشركة بحلول عام 2023.