أرباح «مايكروسوفت» تقفز %27 والإيرادات تتجاوز 56.5 مليار دولار

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أعلنت «مايكروسوفت» نتائج أعمال الشركة عن الربع المالي الأول من عام ‏‏2024، حيث بلغت ربحية السهم 2.99 دولار للسهم الواحد، مقابل 2.65 دولار توقعتها ‏الأسواق في وقت سابق، كما سجلت الإيرادات 56.52 مليار دولار مقارنة بتوقعات ‏عند 54.50 مليار دولار.‏

وارتفعت الإيرادات بنسبة %13 على أساس سنوي في الربع المالي الأول، فيما بلغ ‏صافي الدخل 22.29 مليار دولار، بزيادة قدرها %27.‏

وبلغت إيرادات الشركة من أنشطة الحوسبة السحابية 24.26 مليار دولار، بزيادة %19، وأعلى من التوقعات البالغة 23.49 مليار دولار، وتضم الوحدة السحابية ‏العامة ‏Azure، وSQL Server، وWindows Server، وVisual Studio، ‏وNuance، وGitHub‏.‏

وقفزت الإيرادات من خدمات ‏Azure‏ بنسبة %29 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ‏ما يفوق توقعات بنمو نسبته %26.‏

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا: «إن ‏Microsoft‏ لا تزال تساعد ‏العملاء على استخدام ‏Microsoft Cloud‏ للحصول على أقصى قيمة من إنفاقهم ‏الرقمي، وزيادة الرافعة التشغيلية».‏

وبلغت إيرادات مايكروسوفت من وحدتها الإنتاجية والعمليات التجارية نحو ‏‏18.59 مليار دولار، بزيادة قدرها %13 وأعلى من توقعات عند 18.19 مليار ‏دولار، وتحتوي هذه الوحدة على اشتراكات في تطبيقات ‏Microsoft 365، ‏وبرنامج ‏LinkedIn‏ وDynamics Enterprise‏.‏

وأسهم قطاع الحوسبة الشخصية في تعزيز إيرادات ‏Microsoft، حيث يضم ‏Windows‏ وXbox‏ وBing‏ وSurface، لتبلغ إيراداته 13.67 مليار دولار، ‏وكان ذلك أعلى بنسبة %3، وأعلى من التوقعات البالغة 12.85 مليار دولار.‏