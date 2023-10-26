أرباح «مايكروسوفت» تقفز %27 والإيرادات تتجاوز 56.5 مليار دولار
أعلنت «مايكروسوفت» نتائج أعمال الشركة عن الربع المالي الأول من عام 2024، حيث بلغت ربحية السهم 2.99 دولار للسهم الواحد، مقابل 2.65 دولار توقعتها الأسواق في وقت سابق، كما سجلت الإيرادات 56.52 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 54.50 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات بنسبة %13 على أساس سنوي في الربع المالي الأول، فيما بلغ صافي الدخل 22.29 مليار دولار، بزيادة قدرها %27.
وبلغت إيرادات الشركة من أنشطة الحوسبة السحابية 24.26 مليار دولار، بزيادة %19، وأعلى من التوقعات البالغة 23.49 مليار دولار، وتضم الوحدة السحابية العامة Azure، وSQL Server، وWindows Server، وVisual Studio، وNuance، وGitHub.
وقفزت الإيرادات من خدمات Azure بنسبة %29 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يفوق توقعات بنمو نسبته %26.
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا: «إن Microsoft لا تزال تساعد العملاء على استخدام Microsoft Cloud للحصول على أقصى قيمة من إنفاقهم الرقمي، وزيادة الرافعة التشغيلية».
وبلغت إيرادات مايكروسوفت من وحدتها الإنتاجية والعمليات التجارية نحو 18.59 مليار دولار، بزيادة قدرها %13 وأعلى من توقعات عند 18.19 مليار دولار، وتحتوي هذه الوحدة على اشتراكات في تطبيقات Microsoft 365، وبرنامج LinkedIn وDynamics Enterprise.
وأسهم قطاع الحوسبة الشخصية في تعزيز إيرادات Microsoft، حيث يضم Windows وXbox وBing وSurface، لتبلغ إيراداته 13.67 مليار دولار، وكان ذلك أعلى بنسبة %3، وأعلى من التوقعات البالغة 12.85 مليار دولار.