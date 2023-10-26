76.69 مليار دولار إيرادات «ألفابيت» الفصلية بارتفاع 11%

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سجلت «ألفابيت» الشركة الأم لجوجل ويوتيوب نمواً في الإيرادات بنسبة 11، خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري، حيث أدى انتعاش الإعلانات إلى دفع الإيرادات بنسبة تتكون من رقمين لأول مرة، منذ أكثر من عام.

1.55 دولار ربحية السهم الواحد

1.45

دولار التوقعات

76.69 مليار دولار الإيرادات

75.97

مليار دولار التوقعات

8.41 مليارات دولار إيرادات جوجل كلاود

8.64 مليارات دولار التوقعات

7.95 مليارات دولار إيرادات إعلانات يوتيوب

7.81

مليارات دولار التوقعات

59.65 مليار دولار إجمالي إيرادات إعلانية