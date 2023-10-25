فيديو.. هاتف جديد ترتديه في المعصم بدلاً من وضعه في جيبك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد فترة طويلة من الملل في التصميمات لصناع الهواتف المحمولة، طرحت شركة لينوفو المالكة للعلامة التجارية موتورولا، هاتفاً محمولاً بشكل مختلف وغريب يكسر حدة الملل في «السندويتش الزجاجي»، المتعارف عليه في تصميمات الهواتف المحمولة مؤخراً، حيث ظهر الهاتف الجديد من موتورولا في معرض عالم التكنولوجيا 2023، والذي يمكن طيه للوضع على المعصم بدلاً من الوضع في الجيب، ليعمل كساعة ذكية في اليد.

ويبلغ حجم شاشة الجهاز الجديد من موتورولا 6.9 إنش، وهو الحجم المعتاد للهواتف الذكية كبيرة الحجم نسبياً، ويطوى الجهاز بالكامل 90 درجة ليتلائم مع انحناءات المعصم، ليتحول إلى ساعة ذكية أنيقة في اليد.

وكشفت موتورولا أن الجهاز سيدعم بحساسات موصولة بمعالج للذكاء الاصطناعي ليعطي كل وظائف الساعة الذكية خلاله وجوده في معصم مرتديه، وليس ذلك فقط، ولكن موتورولا أيضاً عرضت وضعية أخرى للجهاز ينحني فيها بزاوية 45 درجة ليقف على طرفه، بحيث يكون مناسباً لإجراء مكالمات الفيديو أو الاجتماعات عبر تطبيقات زوم وسكايب وغيرها، دون الحاجة لحامل.

ولم تكشف شركة لينوفو المالكة للعلامة التجارية موتورولا عن موعد طرح الجهاز رسمياً في الأسواق، كما لم تعرض خلال المعرض قدرات أو شهادات التحمل للجهاز في ظل وضعياته التي يتخذها والتي قد تهدد بتعرض الشاشة للكسر أو التشقق، إضافة إلى مدى قدرة الأجزاء الداخلية على تحمل الطوي وعدد مرات الطوي.

موقع «ZDnet»، المتخصص في التكنولوجيا طرح العديد من التساؤلات التي لم تجد إجابة بعد عند موتورولا، حيث تساءل عن إمكانية تصميم حافظات «جرابات» للهاتف، وعدد المرات التي يمكن فيها طي الجهاز، والتي تؤشر على مدى قدرته على التحمل والاستمرارية مع المستخدمين في حالة طرحه في الأسواق.