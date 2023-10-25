«مايكروسوفت» تعلن عن استثمار تاريخي في أستراليا بـ 3.2 مليارات دولار

المصدر: (سيدني - أ ف ب)

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (3,2 مليارات دولار أمريكي) في أستراليا يركز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، قائلة إن ذلك سيعزز اقتصاد البلاد والدفاعات الإلكترونية.

وحُددت تفاصيل الصفقة من جانب رؤساء شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي يقوم بزيارة رسمية تستغرق 4 أيام للولايات المتحدة. وقالت الشركة إن هذا الاستثمار هو الأكبر لمايكروسوفت في أستراليا خلال تاريخها الممتد 40 عاماً في البلاد.

وقالت مايكروسوفت إنها ستوسّع بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في أستراليا على مدى العامين المقبلين، مع إضافة 9 مراكز بيانات إلى العشرين الموجودة بالفعل في كانبيرا وسيدني وملبورن. وقالت مايكروسوفت إنها ستعمل أيضاً مع وكالة التجسس الإلكتروني الأسترالية، ومديرية الإشارات الأسترالية، على إنشاء «درع إلكترونية».

وقال رئيس الوزراء «نعلم أن هذا له تأثير على جميع الشركات. ونعلم أيضاً أن الأمر يتعلق بالأفراد وحماية هويتهم»، مضيفاً «نحن بحاجة إلى الحصول على هذا الحق». وجرى الإبلاغ عن 76 ألف جريمة إلكترونية إلى مركز الأمن السيبراني الأسترالي العام الماضي. وفي أواخر العام الماضي، سُرقت بيانات شخصية لأكثر من 9 ملايين شخص خلال هجوم إلكتروني على شركة الهاتف «أوبتوس»، وتسربت تفاصيل 9,7 ملايين شخص إلى شبكة الإنترنت المظلمة بعد استهداف شركة «ميديبنك» للتأمين الصحي.