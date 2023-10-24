«تيك توك» يرد على «يوتيوب شورتس» بفتح الحد الأقصى للفيديوهات إلى 15 دقيقة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت منصة تيك توك فتح الزمن المسموح به للفيديوهات لبعض المستخدمين ليصل إلى 15 دقيقة بدلاً من 10 دقائق، لإتاحة الفرصة أمام صناع المحتوى لتقديم فيديوهات أطول بتفاصيل أكبر.

وأكدت المنصة لموقع «تيك كرانش» أن بعض المختارين من المستخدمين سيستمتعون بفتح الحد الزمني الأقصى إلى 15 دقيقة، كتجربة للاختبار في بعض مناطق العالم، دون أن تحدد المنصة شروط التطبيق أو المناطق التي ستتاح فيها الخاصية.

وتطور الحد الزمني الأقصى لتيك توك في السنوات الأخيرة مراراً، فبعدما كان 15 ثانية أقصى زمن مسموح به للرفع على المنصة، قبل أن يرتفع إلى 60 ثانية، ثم 3 دقائق، قبل أن يرتفع الحد الأقصى إلى 10 دقائق العام الماضي.

ويسعى تيك توك لجذب قطاع عريض من صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى رقمياً تعليمياً، محاولاً سحب البساط من يوتيوب الذي يشتهر بمثل هذه النوعية، وكرد من تيك توك على الفيديوهات القصيرة التي أضافها يوتيوب مؤخراً.