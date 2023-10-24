ابتداءً من اليوم.. واتساب يتوقف عن العمل على 18 طرازاً من الهواتف المحمولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق الدردشات الفورية "واتساب"، بأن تطبيقها سيتوقف عن العمل بدءاً من تاريخ اليوم 24 أكتوبر عن العمل على 18 جهاز هاتف محمول من الطرازات القديمة، وذلك مواكبة للتقنيات والتحديثات الجديدة.

وكشف تطبيق واتساب، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن مستخدمي الطرازات الأقدم من هواتف أندرويد لن يتمكنوا من استخدام (WhatsApp) بعد 24 أكتوبر 2023 دون الحصول على التحديثات الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل الأندرويد، موضحة أن واتساب سيرسل إشعارًا مسبقًا لإعلامك بأن نظام التشغيل الخاص بجهازك لن يكون مدعومًا بعد الآن قبل إنهاء دعمه.

ويأتي هذا القرار، في إطار التطور التكنولوجي، حيث تشهد أنظمة الأجهزة تغير في البرامج باستمرار، لذا نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها لنقوم بإجراء التحديثات.

إذ تعد الأجهزة القديمة على أنظمة قابلة لتفعيل آخر تحديثات الأمان الخاصة بـ واتساب، أو تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل التطبيق.

قائمة بأسماء الهواتف التي سيتوقف واتساب عن دعمها:

1. Nexus 7 (upgradable to Android 4.2).

2. Samsung Galaxy Note 2.

3. HTC One.

4. Sony Xperia Z.

5. LG Optimus G Pro.

6. Samsung Galaxy S2.

7. Samsung Galaxy Nexus.

8. HTC Sensation.

9. Motorola Droid Razr.

10. Sony Xperia S2.

11. Motorola Xoom.

12. Samsung Galaxy Tab 10.1.

13. Asus Eee Pad Transformer.

14. Acer Iconia Tab A5003.

15. Samsung Galaxy S.

16. HTC Desire HD.

17. LG Optimus 2X.

18. Sony Ericsson Xperia Arc3.

قائمة الهواتف التي سيستمر واتساب في دعمها:

1. نظام التشغيل أندرويد الإصدار 5.0 وأحدث.

2. سيدعم واتساب هواتف iPhone الذي يعمل بنظام iOS 12 وما يليه.

3. سيدعم واتساب هواتف KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث، منها JioPhone وJioPhone 2.