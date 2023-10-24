«آبل» توفر ميزات الذكاء الاصطناعي لـ«آيفون» و«آيباد»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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في حين يبدو أن شركات مثل غوغل ومايكروسوفت قد تبنت الذكاء الاصطناعي بالكامل، فقد حافظت شركة آبل على مسافة بعيدة عن التكنولوجيا، أو على الأقل لم تستخدم الكلمة في عروضها التقديمية.

ولكن وفقاً للتقارير، تخطط شركة آبل لتطوير ميزات لمجموعة كاملة من الأجهزة، والتي قد تشمل آيفون وآيباد وغيرها.

قد لا يكون هذا شيئاً جديداً في حد ذاته، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، إن الشركة تستخدم نماذج الآلات في Siri التي تعمل على تشغيل الميزات الذكية في آيفون وآيباد وماك بوك وغيرها. أحد إصدارات الذكاء الاصطناعي الجديرة بالملاحظة من آبل هو نظام التصحيح التلقائي المحسّن في iOS 17.

ووفقاً لمحلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، فوجئ المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل بطفرة الذكاء الاصطناعي المفاجئة «وكانوا يتدافعون منذ أواخر العام الماضي للتعويض عن الوقت الضائع».

زعمت التقارير بالفعل أن شركة آبل قامت ببناء نموذج لغوي كبير خاص بها يسمى Ajax وطرحت برنامج دردشة يسمى «Apple GPT» داخل الشركة لاختبار وظائفه.