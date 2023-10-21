بكبسة زر.. عالم ثلاثي الأبعاد بالذكاء الاصطناعي لدعم «الميتافيرس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن باحثون في الجامعة الوطنية الاسترالية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد وأكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، عن تطور جديد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بتخليق عالم ثلاثي الأبعاد، بمجرد بضعة كلمات تعبر عن ذلك العالم.

وقال العلماء إن «جي بي تي 3D» هو عبارى عن برنامج لتحويل النص المكتوب إلى عالم واقعي ثلاثي الأبعاد بتفاصيل كاملة.

ويستطيع التطبيق وفقاً للباحثين أن يكمل البيانات الناقصة أو إضافة تفاصيل لفيديو قائم من خلال نص يصف النواقص أو المطلوب استكماله في الفيديو، لتوليد فيديو كامل بالتفاصيل المضافة، أو استبدال تفاصيل موجودة بالفعل بتفاصيل أخرى تخليقية بشكل ثلاثي الأبعاد.

ويعد التطبيق الجديد إضافة تتكامل مع التوجهات إلى عالم الميتافيرس، ليصبح الذكاء الاصطناعي داعما للميتافيرس، ومكملاً له، وذلك من خلال استطاعته توليد عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد بمجرد تعليمات نصية.