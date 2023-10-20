«غوغل» تصنع هواتفها الذكية في الهند

المصدر: (مومباي - وكالات)

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ستقوم شركة غوغل بنقل إنتاج هواتفها الذكية من سلسلة بكسل Pixel إلى الهند، حيث قال مسؤول تنفيذي أمس: «إن شركة «ألفابيت» ستبدأ التصنيع في الهند، وستعقد شراكات مع الشركات المصنعة الدولية والمحلية لإنتاج هواتفها الذكية Pixel محلياً، بدءاً من Pixel 8».

وقال ريك أوسترلو، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات، في حدث لشركة غوغل، إنه من المتوقع طرح الأجهزة في عام 2024.

وأضاف أوسترلو: «تعد الهند سوقاً ذات أولوية لهواتف Pixel الذكية، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل ما لدينا من أجهزتنا وإمكانات البرامج المدمجة الأساسية للأشخاص في جميع أنحاء البلاد».

وتُجري غوغل حالياً محادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية المحلية في الهند، ومنها شركة Bharat FIH، التي تُعد فرعاً من شركة فوكسون الأم في الهند، وتصنع فوكسون الأجهزة للعديد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة أبل، إذ تتولى إنتاج أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك وغيرها.

وتفاوض غوغل أيضاً شركاء آخرين محتملين مثل شركتي Dixon Technologies و Lava International من أجل تولي مهمة إنتاج هواتف بكسل في الهند، بحسب ما ذكر تقرير «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة. وتهدف الهند إلى أن تصبح قوة صناعية، وسط دفعة أكبر لمبادرة رئيس الوزراء مودي «صنع في الهند». من المتوقع أن تمثل شركة أبل، التي تروج للهند باعتبارها محرك النمو الكبير التالي، %7 من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في البلاد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، ارتفاعاً من %5 في النصف الأول من عام 2023، وفقاً لبيانات من باحث السوق، وأعلنت شركة رقائق الذاكرة الأمريكية Micron Technology مؤخراً عن خطط لإنشاء أول مصنع لأشباه الموصلات في البلاد.