إيلون ماسك يدرس سحب منصة إكس من الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب ا

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يدرس إيلون ماسك سحب منصة إكس للتواصل الاجتماعي -تويتر سابقا- من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في موقع بيزنس إنسايدر اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع بالشركة، أن ملياردير التكنولوجيا مستاء من قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي.

ويلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية الكبيرة باتخاذ إجراء متسق وسريع ضد خطاب الكراهية، بين أشياء أخرى.

تلقت منصة إكس قائمة من الأسئلة من المفوضية الأوروبية التي تريد معرفة المزيد عن كيفية وفاء منصة التواصل الاجتماعي بالتزاماتها.

ويأتي طلب المفوضية عقب وجود دليل على انتشار دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة إكس بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأشار المفوض الأوروبي تيري بريتون، بين أشياء أخرى، إلى تقارير لصور وتسجيلات ألعاب فيديو حدث بها تلاعب وتم تمريرها على أنها تسجيلات حقيقية. وتنطوي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية على عقوبات شديدة.