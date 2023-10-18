نصف مليار مستخدم يرفعون إيرادات «فون بي الهندية» 77% إلى 350 مليون دولار

المصدر: مومباي ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت إيرادات شركة التكنولوجيا المالية الهندية «فون بي» المملوكة لسلسلة متاجر وول مارت الأمريكية، بنسبة 77% خلال العام المالي 2022 ـ 2023 والمنتهي في 31 مارس الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 29.14 مليار روبية (350 مليون دولار) مقابل 16.46 مليار روبية (197.73 مليون دولار) قبل عام.

ولدى الشركة أكثر من 490 مليون مستخدم في الهند أكثر الدول سكاناً في العالم.

وقالت الشركة إن النمو جاء بفضل التوسع في سوق المدفوعات الرقمية، خصوصاً في تحويلات الأموال وإعادة شحن أرصدة الهاتف المحمول ودفع الفواتير.

وأضافت الشركة إن نمو الإيرادات جاء مدفوعاً أيضاً بإطلاق منتجات وأعمال جديدة وتوسيع نطاقها مثل مكبرات الصوت الذكية ومدفوعات الإيجار والتأمين.

وبلغت خسائر «فون بي» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 17.55 مليار روبية (210.8 ملايين دولار) من 16.12 مليار روبية (193.59 مليون دولار) قبل عام.

وجمعت «فون بي» خلال العام المالي الماضي 70.21 مليار روبية (843.42 مليون دولار) من مستثمرين بينهم جنرال أتلانتيك وول مارت وتايغر غلوبال وفقاً لتقييم الشركة عند 12 مليار دولار، ما يجعلها شركة التكنولوجيا المالية الأكثر قيمة في البلاد.

وبلغت حصة «فون بي» السوقية خلال ديسمبر الماضي 46% وفقاً لبيانات شركة المدفوعات الوطنية الهندية، يليها تطبيق مدفوعات غوغل بنسبة 34%، وباي تي إم «Paytm» المدعوم من سوفت بنك الياباني بنسبة 14.7%.

واستحوذت وول مارت الأمريكية على «فون بي» التي تأسست عام 2015 خلال عام 2018.