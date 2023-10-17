اختتام فعاليات بطولة "كأس AppGallery لألعاب المحمول"2023 في العراق بطابع من الحماس والمنافسات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه عرض مذهل للمهارة والاستراتيجية، أوفت بطولة "كأس AppGallery لألعاب المحمول"2023 في بغداد بوعدها بأن تكون البطولة الأكثر روعة وتشويقاً لألعاب المحمول على مر العصور. وقد أقيم هذا الحدث الرائد للرياضات الإلكترونية، الذي يخصص جوائز مالية مذهلة تبلغ قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، في نادي اليرموك الترفيهي الفخم الكائن في بغداد بتاريخ 13 أكتوبر.

وقد توافد إلى الموقع المئات من عشاق ألعاب المحترفين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بلغ عددهم حوالي 300 مشارك، مندفعين بشغفهم بالألعاب وطموحهم للفوز بالجوائز المالية القيّمة. وقد ضمنت عملية التسجيل، التي تم الإشراف عليها من قبل خبراء هواوي المختصين، انطلاقة سلسة وخالية من المتاعب لهذه المواجهة الملحمية.

بدأ الحدث بتوجه الحضور إلى منطقة التجربة (Experience Zone)، حيث تمكنوا من استكشاف أجهزة هواوي ونظام متجر AppGallery الإيكولوجي، بالإضافة إلى عالم منتجات ومزايا وعروض "ببجي موبايل" PUBG Mobile الحصرية والأخاذة. وبالنسبة لأولئك الذين لم يشاركوا في منافسات المعارك المحتدمة، قدمت لهم "المساحة الترفيهية" (Entertainment Zone) سلسلة مستمرة من الأنشطة وجدار الصور النابض بالحياة لإلتقاط صور تذكارية لا تنسى.

فيما شكلت منطقة اللاعبين، وهي مساحة مخصصة للفرق المتنافسة واللاعبين الأفراد، منصة تنافسية مفعمة بالحماس وطابع الصداقة الحميمة. وقد جهزت المنصة فائقة التطور، بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى شاشة LED، والتي كانت بمثابة ساحة لعب كبرى تعرض مجريات منافسات الألعاب المحتدمة. كما تم تزويد كل واحد من الفرق الستة عشر المشاركة بمقاعد مريحة ومزودة بمقابس كهربائية وإنترنت عالي السرعة، لضمان تحقيق الاستعداد الأمثل للمنافسة على أعلى المستويات.

كان الحدث مفعماً بالإثارة، وقد استهل بالترحيب الحار بالحضور والمشاركين وتوفير مقاعد للضيوف، تلته مرحلة التسجيل السريع وعالي الكفاءة. وتم إنشاء غرف ألعاب "ببجي موبايل" PUBG Mobile وإعدادها بدقة عالية لتوفير منصة متكافئة وتنافسية للاعبين. احتلت أحداث اللعبة مركز الصدارة حيث تنافس 300 لاعب في جولات متعددة، استعرضوا خلالها براعتهم واستراتيجيتهم في اللعب.

وعلى مدار الحدث، قام ممثلو متجرAppGallery HUAWEI بتعريف الحضور على أحدث المنتجات والأجهزة المتطورة. كما ساهمت السحوبات في الحفاظ على أعلى مستويات التشويق والإثارة أثناء الحدث، حيث حصل 153 فائزاً على جوائز تنوعت ما بين نقاط هواوي وسماعات " Freebuds 4" وساعة "HUAWEI Watch FIT" وهاتف HUAWEI NOVA 9" وأخيراً، توج الحدث بالإعلان عن أسماء الفائزين، الذين تمت دعوتهم إلى منصة المنافسات لتكريمهم في نهاية الحدث.

أثبتت بطولة "كأس AppGallery لألعاب المحمول 2023" حضورها ومكانتها كحدث ألعاب لا يُنسى، حيث أوفت بوعدها بتقديم منافسة من الدرجة الأولى وجوائز مذهلة وتجربة لا تُنسى للاعبين والمشاهدين على حدٍ سواء. ترقبوا آخر المستجدات وتابعوا مجريات المنافسات على منصة متجرAppGallery HUAWEI. لا تفوّتوا فرصة حضور والمشاركة في حدث الألعاب الأكثر ترقباً لهذا العام!