«أشباح» الأيقونات على الشاشة مشكلة جديدة تظهر في آيفون 15 برو ماكس

المصدر: دبي - البيان

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ظهرت مشكلة جديدة عند بعض مستخدمي جهاز أبل الجديد آيفون 15، حيث ذكرت تقارير عدة عبر المراجعين والمستخدمين على مواقع ريديت، وإكس، أن بعض الأجهزة تظهر في شاشاتها «أشباح الأيقونات»، أو ما يعرف بـ«حروق الشاشة».

وأشباح الأيقونات هي مشكلة معروفة في شاشات الأجهزة المحمولة، بتقنية الأوليد منذ سنوات، وهي تلك المشكلة التي تتسبب فيها حرارة النقاط الضوئية للشاشة، والتي تجعلها تترك شبحاً أو ظلاً للأيقونات على الجهاز بعد طول استخدام، إلا أنه في السنوات الأخيرة، تجنبت الشركات تلك المشكلة بالتحكم في درجات السطوع لمنع ارتفاع حرارة النقاط الضوئية، وبالتالي السيطرة على تلك المشكلة بشكل كبير.

ولم تظهر أي شكاوي من هذا النوع على أجهزة آيفون 15 و15 بلس و15 برو، واقتصرت الشكاوي، التي جاء بعض منها على منتديات أبل الرسمية، على جهاز آيفون 15 برو ماكس، والتي أرجعها البعض لمشكلة الحرارة السابقة، والتي تسببت في ارتفاع حراري للنقاط الضوئية في الشاشة، دون سيطرة نظام التشغيل على تلك الأزمة، والتي رغم حل أبل لها بتحديث لنظام التشغيل، إلا أنها تركت أثراً في بعض الأجهزة أدى لحروق في شاشات الأوليد في بعض أجهزة المستخدمين.

وقال العديد من المستخدمين عبر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ومن خلال منتدى مستخدمي آيفون أن أبل استبدلت على الفور أجهزتهم بأجهزة بديلة، سواء بالتواصل مع خدة العملاء، أو من خلال المتاجر الرسمية لأبل.

وقال موقع «تيك رادار» إنه رغم رد فعل أبل السريع في التعامل مع بعض الأجهزة التي تظهر فيها العيوب، إلا أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي في حاجة لمراجعة مورديه والسيطرة بشكل أكبر على الجودة والاختبارات قبل التصنيع، لتفادي ظهور تلك العيوب، والتي تكلف الشركة الكثير من جهة، ومن جهة أخرى تمثل إزعاجاً للمستخدمين.