مايكروسوفت تطعن على مطالبتها بنحو 29 مليار دولار للضرائب في أمريكا

المصدر: د ب أ

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كشف إفصاح رسمي قدمته شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت إلى هيئة الأوراق المالية والتداول أمس الأربعاء أن هيئة الإيرادات الداخلية (الضرائب) الأمريكية تطالبها بسداد 28.9 مليار دولار على الأقل كضرائب مستحقة لها.

في الوقت نفسه قالت الشركة إنها ستطعن على قرار الضرائب.

وفي إفصاح رسمي قالت مايكروسوفت إنها تلقت يوم 26 سبتمبر إخطارا من إدارة الإيرادات العامة يطالبها بدفع ضرائب مستحقة منأخرة عن الفترة من 2004 إلى 2013، حيث ترتبط هذه المطالبات بتسعير إدارة الضرائب للتحويلات المالية بين الشركة الأم والشركات التابعة.

وتطالب إدارة الضرائب شركة البرمجيات بسداد 28.9 مليار دولار في صورة ضرائب مستحقة وغرامات وفوائد.

وقالت الشركة إنها ترفض التقديرات المقترحة وسترد بضراوة على المطالبات من خلال مكتب الاستئناف في إدارة الضرائب وربما اللجوء إلى الإجراءات القضائية إذا لزم الأمر.

وأضافت مايكروسوفت أنها لا تتوقع صدور قرار نهائي في هذه القضية خلال الـ 12 شهرا المقبلة.