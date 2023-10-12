«غوغل» تخطط لطرح «مساعد مع بارد» لمزيد من الهواتف الذكية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت«غوغل»عن خططها لإطلاق «مساعد مع بارد» المعروف باسم «Assistant with Bard» لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، إلى جانب إطلاق أجهزة جديدة مثل تشكيلة Pixel 8 وPixel Watch 2.

وقالت «غوغل» في منشورها على مدونتها، إن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى المساعد مع بارد على «الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS» في الأشهر المقبلة.

ووفقاً للشركة: «لا يزال «مساعد بارد» بمثابة تجربة مبكرة، لذلك سيتم طرحه على المختبرين الأوائل قريباً للحصول على تعليقاتهم قبل تقديمه للجمهور».

وأكد عملاق التكنولوجيا أن هذه الميزة ستجمع بين «قدرات بارد الإبداعية والتفكيرية والمساعدة الشخصية للمساعد».

تم تقديم مساعد «غوغل» مع بارد مع Pixel 8 و8 Pro، ومن المتوقع أن تمتد هذه الميزة إلى المزيد من الهواتف الذكية.

وفقاً لتقرير صادر عن APK Insight، من المقرر أن تقوم «غوغل» بطرح المساعد مع بارد في المزيد من الهواتف الذكية.

ويدعي التقرير أن الشركة تستعد لجلب الإصدار المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مساعد «غوغل» إلى أجهزة بكسل التي تعمل بنظام Tensor، بالإضافة إلى هاتفي غالاكسي S23 وS24 من سامسونغ. ويستشهد التقرير بالأدلة التي تم اكتشافها في الإصدار 14.41 من أحدث إصدار تجريبي لتطبيق «غوغل».

في الأسبوع الماضي، قالت «غوغل» إنها ستطرح المساعد مع بارد لاختيار المختبرين قريباً.