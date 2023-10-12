7000 قمر صناعي حول الأرض نصفها ل «إيلون ماسك»

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حققت شركة «هواوي تكنولوجيز» نجاحاً كبيراً في الصين بأحدث سياراتها الكهربائية، مما جعل شريكها التصنيعي أكبر سهم في آسيا خلال الشهر الماضي، لتعطي جرس تنبيه قوياً لمصنعي السيارات الكهربائية الدوليين مثل «تسلا».

تم تقديم أكثر من 50000 طلب لشراء سيارة «Aito M7» المُجددة في أول 25 يوماً منذ إطلاقها في سبتمبر. ويشيد المحللون بالنجاح المبكر الذي حققته سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي يُعزى جزئياً إلى جاذبية هواوي القوية بين المستهلكين في الصين.

وعلى صعيد مستثمري الأسهم أيضاً، ارتفعت أسهم شركة «Seres Group Co»، شريكة شركة هواوي لصناعة السيارات، بأكثر من %50 منذ إطلاق «M7»، مما يجعلها الأفضل أداءً على مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ. ويقارن ذلك بالانخفاضات في شركة «تسلا» وصانعي السيارات الكهربائية الصينيين بما في ذلك شركة BYD خلال نفس الفترة.

وكتب محللو مورغان ستانلي، بما في ذلك سيندي هوانغ، في مذكرة: «يجب على المستثمرين التركيز بشكل متزايد على الرياح المعاكسة المحتملة من سيارات هواوي الكهربائية الأخرى المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام».

تعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث شكلت السيارات الكهربائية %38 من مبيعات السيارات الجديدة في البلاد في أغسطس. وحققت شركات صناعة السيارات المحلية في البلاد مكاسب كبيرة على الساحة العالمية أيضاً، حيث تستعد شركة BYD الآن لتجاوز شركة «تسلا» في حجم المبيعات.

وتمثل سيارة «M7» تهديداً مباشراً لسيارات «L7 / L8» من شركة «Li Auto»، وسيارة طراز «Y» من تسلا، و«XPeng» G6 / G9. و«BYD Tang». (بكين - وكالات)