«إكس» تشعل حرب الإعلانات المضللة مع «أبل» و«سامسونغ»

المصدر: دبي - وكالات

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أشعلت «إكس» (المعروفة سابقاً بـ«تويتر») الحرب على صناع الهواتف، حيث تحتوي منصة الملياردير إيلون ماسك على ميزة التحقق من المعلومات تسمى «ملاحظات المجتمع» أو Community، حيث يمكن للأعضاء إضافة ملاحظات وتوفير سياق للمشاركات التي قد تكون مضللة، وبينما أشارت التقارير السابقة إلى أن الميزة ساعدت المستخدمين، يتم الآن استخدام الميزة لتحدي إعلانات «أبل» و«سامسونغ» وغيرهما.

وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، تم إزالة إعلانات من الشركات لتقديم ادعاءات كاذبة أو مضللة، كما قيل إن «أوبر» حذفت إعلاناً بعد ملاحظة مجتمعية مهمة، لكن ملاحظة مجتمع «أبل» اختفت عندما صنفها أعضاء آخرون في الملاحظات بشكل سلبي.

وتحتوي ملاحظات المجتمع على خيار يسمح للمستخدمين بتقييمها على أساس مدى فائدة الملاحظة، يمكن للمستخدمين أيضاً الإبلاغ عن ملاحظة.

وزعم التقرير أنه في شهر أغسطس، تلقى إعلان لشركة «أبل» يروج لاستدامة جهاز «أيفون» مذكرة مجتمعية تزعم أن شركة «أبل» تعمل عمداً على إبطاء طرز الهواتف القديمة لتشجيع المبيعات، واختفت المذكرة، التي استشهدت بدعوى قضائية عام 2020 حول هذا الموضوع، في وقت لاحق بعد أن وصفها عدد من المتطوعين بأنها غير مفيدة.

وفي أبريل، نشرت شركة Samsung Mobile رسالة على X للترويج لقدرة الكاميرا الموجودة على هاتف Galaxy S23 Urtla على التقاط صور للقمر، وظهرت ملاحظة تخبر المستخدمين أن «هواتف سامسونغ تلتقط صوراً «مزيفة» رقمياً للقمر لجعلها تبدو أكثر وضوحاً»، مع إدراج قصة من موقع التكنولوجيا The Verge كمصدر لها.

نقلاً عن Alex Mahadevan، مدير منظمة MediaWise للتثقيف الإعلامي الرقمي، الذي اقتبس البيانات المقدمة علناً بواسطة X، قال التقرير إن X نشرت أكثر من 21200 ملاحظة مجتمعية أسفل المنشورات والإعلانات على منصتها منذ ظهور الميزة لأول مرة، لكن معظم الملاحظات المقترحة لم تصبح عامة أبداً.