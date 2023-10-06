بعد تخفيض راتبه 40%.. تيم كوك يبيع أسهماً في «أبل» بـ41 مليون دولار

المصدر: (دبي - وكالات)

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باع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك أسهماً في الشركة بقيمة 41 مليون دولار، بعد خصم الضرائب، في أكبر عملية بيع له منذ أكثر من عامين، وسط تراجع أسهم الشركة الصانعة لهواتف «آيفون» من أعلى مستوياتها، التي وصلت إليها مؤخراً.

يأتي بيع الأسهم بعد أن جرى تخفيض راتب كوك بنحو 40 % بشكل استثنائي إلى 49 مليون دولار خلال عام 2023، حيث تم تعديل التعويض الذي يحصل عليه من خلال رفع أسهم المنحة المرتبطة بأداء شركة «أبل» التي يحصل عليها بنسبة 50 %.

وفقاً لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية باع كوك 511 ألف سهم. أظهرت البيانات التي جمعتها «بلومبرغ» أن الرئيس التنفيذي للشركة لا يزال بحوزته نحو 3.28 ملايين سهم في الشركة.

وباع كوك 270 ألف سهم يوم الجمعة و241 ألف سهم إضافية يوم الاثنين الماضيين، ووفقا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بلغ إجمالي عائدات البيع 88 مليون دولار، وبعد خصم الضرائب، حصل كوك على ما يقرب من 41.5 مليون دولار.

وكشف مسؤولان تنفيذيان آخران في «أبل» عن مبيعات أسهم، وهما نائبا الرئيس ديردري أوبراين، وكاثرين آدامز، حيث باع كلٌ منهما أسهماً بـ11.3 مليون دولار.

كانت آخر عملية بيع كبيرة لكوك قد جرت في أغسطس 2021، عندما باع أسهماً بأكثر من 750 مليون دولار في «أبل»، بعد أن أكمل عقداً في الخدمة رئيساً تنفيذياً للشركة. بعد الاستقطاعات الضريبية حصل كوك على نحو 355 مليون دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

سجلت أسهم «أبل» أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين انخفضت بأكثر من 12 % وسط عمليات بيع أوسع للتكنولوجيا.

كانت شركة «كيبانك كابيتال ماركتس» خفضت تقييم أسهم «أبل»، مشيرة إلى توقعات نمو مبيعات أضعف.

من جهة أخرى، أصدرت «أبل» تحديثاً لنظام تشغيلها (آي.أو.إس 17)، لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بهواتفها آيفون 15 خصوصاً، وباقي هواتف آيفون بصفة عامة.

وأُطلقت السلسلة ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهر الماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وبعد إطلاق إصدارات آيفون 15 بفترة قصيرة، شكا المستخدمون من أن فترة تشغيل البطارية قصيرة، وأن درجة حرارتها ترتفع بشدة.

وقال متحدث باسم أبل: «إن التحديث الأخير لنظام تشغيل (آي.أو.إس 17) يتضمن إصلاحات مهمة لعيوب وتحديثات أمنية ومعالجة مشكلة ربما تتسبب في جعل درجة حرارة آيفون ترتفع أكثر من المتوقع».

وبعد تلقيها شكاوى من أن درجة حرارة الهواتف الجديدة ترتفع بشدة، ذكرت أبل هذا الأسبوع أن هذه المشكلة ربما تظهر في أول بضعة أيام «بعد إعداد الجهاز أو إعادة ضبطه، بسبب تزايد نشاط التطبيقات في الخلفية».

وأفادت الشركة بأن تحديثات صدرت في الآونة الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستغرام التابع لميتا، وتطبيق أوبر تبطئ النظام، مضيفة أن إصدارات برو لا توجد بها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط بسبب التصميم، فالهيكل الجديد المصنوع من التيتانيوم يسهم في تحسين تشتيت الحرارة.