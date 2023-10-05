700 مليون دولار أرباح أقوى 50 صانع محتوى بارتفاع 20%

المصدر: دبي - البيان

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نجوم وسائل التواصل الاجتماعي يصنعون الثروات بفضل المتابعين، وأصبحوا يسيطرون على صناعة الترفيه والإعلانات.

وهذا العام، استفاد خمسون عضواً من المدرجين على قائمة فوربس السنوية الثانية لأقوى صانعي المحتوى من قاعدة متابعيهم البالغة 2.6 مليار متابع لتحقيق أرباح تقدر بنحو 700 مليون دولار، بارتفاع 20% مقارنة بنحو 570 مليون دولار في عام 2022.

من المتوقع أن تنفق العلامات التجارية العام الجاري نحو 21 مليار دولار للتسويق لمنتجاتهم عبر صانعي المحتوى، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار فقط قبل سبع سنوات، وفقاً لشركة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي Influencer Marketing Hub.