أكد أنه تم استغلالها من قبل مخترقين.. مجلس الأمن السيبراني يحذر من ثغرة أمنية في «غوغل كروم» وينصح بتحديثه

المصدر: البيان

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حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات،من ثغرة أمنية تم رصدها في متصفح «غوغل كروم» الشهير،مؤكدا على أنه تم بالفعل استغلال هذه الثغرة من قبل المخترقين، والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار التطبيقات أو تنفيذ الأكواد بشكل قصري.

ونصح مجلس الأمن السيبراني المستخدمين بتحديث المتصفح الخاص بهم لضمان الحماية الكاملة.

وكانت شركة غوغل قد نشرت أخيراً تحديث الإصدار 117.0.5938.132 من « غوغل كروم» لحل الثغرة الأمنية الخطيرة 5217-2023-CVE في المتصفح.

وتسمح الثغرة للمخترقين باستغلال برنامج ترميز الفيديو VP8 لتثبيت برامج تجسس أو تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد.

ويعالج التحديث الجديد: تسريب المعلومات، تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد، تصعيد الامتيازات، تجاوز آليات الأمان وحجب الخدمة.

تنبيه هام 🚨 رصد ثغرة أمنية طارئة في متصفح #جوجل_كروم، تم استغلالها بالفعل، حيث يمكن أن تؤدي إلى انهيار التطبيقات أو تنفيذ الأكواد بشكل قصري. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث المتصفح الخاص بكم لضمان الحماية الكاملة.



Important Alert 🚨: An urgent security vulnerability has… pic.twitter.com/1PeIYa9Khn — Cyber Security Council (@cscgovae) October 3, 2023