بعد ازدياد استهداف مستخدمي التطبيق.. ماذا تفعل إذا تم اختراق حساب "الواتساب" الخاص بك؟

المصدر: البيان

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يعتبر تطبيق المحادثات المباشرة "واتساب" من أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، وبرغم أن التطبيق يتمتع بميزات أمان عالية، إلا أنه يعتبر من أكثر التطبيقات استهدافاً من قبل القراصنة والمخترقين لابتزاز الأفراد والمستخدمين.

وفي حال تم اختراق وقرصنة حسابك على التطبيق، عليك اتباع النصائح التالية:

إرسال رسالة إلى الدعم الفني للواتساب Support@whatsapp.com وذكر النص التالي في الطلب

"Lost/Stolen:

Please deactivate my account" وذكر رقم الهاتف بصيغة +9715xxXXXXXX

محاولة إعادة تنزيل الواتساب والدخول إليه خلال فترات مختلفة خلال اليوم.

إعادة محاولة تنزيل الواتساب كل يوم.

إبلاغ الأقارب والأصدقاء عن الاختراق وعدم التعامل مع أي رسائل واتساب قادمة من رقمه.