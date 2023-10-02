انقطاع الإنترنت حول العالم.. حقيقة أم كذب

المصدر: دبي – محمود حسن

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مذيع وهو يعلن «ترقّب مستخدمي الإنترنت حول العالم انقطاع خدمات الإنترنت في 11 أكتوبر». وقد أرفق بخبر يدعي أنه «سيتم قطع الإنترنت في كل أنحاء العالم».

الحقيقة

وبالفحص، تبين أن الخبر والفيديو غير صحيح، والحقيقة أن الفيديو مجتزأ في شكل مضلل، من حلقة قديمة من برنامج «معالي المواطن»، على شاشة «إم بي سي»، تعود إلى أكتوبر 2018، واستضاف خلالها الإعلامي السعودي علي العلياني، المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عادل أبو حيمد، بعد الأخبار المتداولة يومذاك، عن مخاوف من انقطاع الإنترنت في العالم.

وأكد الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم، يترقبون انقطاع خدمات الإنترنت في يوم 11 أكتوبر. وربما يحدث كارثة، وذلك بعدما أوضح خبراء تقنيون، أن الشركة المسؤولة عن الإمدادات الخاصة بالإنترنت، ستغير ما يعرف بمنطقة الجذب، ونسب الخبر إلى صحيفة الميرور البريطانية، وذلك بهدف «تغيير مفاتيح التشفير التي تساعد في حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت، للمرة الأولى، وأن التأثير سيكون محدوداً ومحصوراً في جهات لم تحدّث البرامج والأنظمة المتعلقة بنظام أسماء النطاقات منذ أكثر من سنة».

لكن بالفحص تبين أن هذه المزاعم غير صحيحة، ولم تنشر الصحيفة البريطانية أي شيء من هذا القبل.

سيناريو آخر

وفي سيناريو آخر، تداول رواد مواقع التواصل أنباء من تحذير وكالة أبحاث الفضاء العالمية «ناسا»، من وقوع عاصفة شمسية شديد متوقعة خلال يومي 10 و11 أكتوبر 2023 الجاري، وأعقب هذا التحذير مزاعم بأن العاصفة يمكن أن تتسبب في انقطاع النت عن العالم.

واستندت هذه الادعاءات على ما شهده العالم من عاصفة شمسية قوية عام 1859، وكذلك عام 1921، حيث تسببت هاتان العاصفتان في أضرار كبيرة على الأرض آنذاك.

وراح مروجو هذه الأنباء للادعاء بأن العاصفة الشمسية المنتظرة، ستكون سبباً رئيساً في انقطاع الإنترنت عن العالم، كنتيجة حتمية لما ستشهده الأرض من أشعة ستؤثر في جودة خدمات الإنترنت.

ناسا تنفي

وبعد تداول الأنباء بشكل كبير، استدعى الأمر لصدور بيان رسمي عن وكالة أبحاث الفضاء العالمية «ناسا»، التي علقت على شائعات انقطاع الإنترنت عن العالم، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكدت وكالة «ناسا» الأمريكية، أنه لم يتم العثور على أية أدلة أو بيانات أو مؤشرات تفيد بأن العالم سيشهد أية مشاكل في خدمات الإنترنت خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما طالبت ناسا سكان العالم بعد الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مشددة على عدم وجود أي تهديد واضح، بناء على بيانات مؤكدة ومعلومات موثوقة، يفيد بأن الإنترنت سينقطع عن العالم.

وطالبت ناسا بعدم تصديق مثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، مؤكدة على أنه لا يوجد هنا ما يدعو للخوف أو القلق.