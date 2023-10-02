أمازون تضيف الذكاء الاصطناعي إلى «أليكسا»

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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تجري شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية «أمازون» تحديثاً لنظام المساعد الرقمي «أليكسا»، لإضافة مهارات المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي إليه، وهو ما يسهل تحكم المستخدمين في الأجهزة المنزلية الذكية مع جعل المحادثة بين المستخدم والمساعد الرقمي أكثر طبيعية.

وقال ديفيد ليمب مدير إدارة الأجهزة في أمازون، إن الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي ستتيح إعداد الإجراءات المتكررة لتشغيل الأجهزة المنزلية للمستخدم بجملة واحدة موجهة إلى المساعد الرقمي أليكسا.

ويعني هذا أنه سيكون كافياً القول «أليكسا»: قم بتشغيل موسيقى الاستيقاظ في غرفة نوم الأطفال كل يوم في الساعة التاسعة صباحاً ثم افتح الستائر.

وحالياً يحتاج المستخدم إلى برمجة الأجهزة لتنفيذ هذه الوظائف يدوياً عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

كما أنه إذا قام المستخدم بتركيب مصباح ذكي في البيت ولكنه لم يعد يتذكر اسمه يمكنه ببساطة أن يطلب من أليكسا تشغيل المصباح الجديد وسيترجم التطبيق هذه العبارة فيحدد المصباح المطلوب تشغيله بالفعل.