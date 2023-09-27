آبل تقر بمشكلة تغير لون «أيفون»

المصدر: لندن ـ وكالات

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اعترفت آبل أن الإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم في هواتفها الذكية الجديدة يمكن أن يتغير لونه دون حماية، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف «أيفون 15 برو» أو «أيفون 15 برو ماكس» الجديد من آبل، يجب عليك شراء حافظة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تم بالفعل نشر تقارير عبر الإنترنت مفادها أن مجرد الإمساك بهذه الهواتف يمكن أن يتسبب في تغيير لون الهيكل المعدني، وهي اقتراحات أكدتها شركة «آبل» رسمياً الآن.

وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للهواتف الجديدة، تظهر تغيراً كبيراً في اللون، حيث تلتقط النطاقات الجانبية المعدنية بصمات الأصابع من أيدي المستخدمين.

وتقول آبل، إن مسح الإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً وخالية من الوبر سيعيد المظهر الأصلي للهاتف عن طريق إزالة الزيوت المسببة للمشكلة.