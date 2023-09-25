ما الذي يجعل HUAWEI WATCH GT 4 الساعة الأكثر فخامة لسنة 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هل حان الوقت للحصول على ساعة ذكيّة جديدة؟ إذا كنت تودّ أن تكافىء نفسك بواحدة، فعليك الأخذ بعين الاعتبار بعض الميّزات الرئيسية التي ستجعل من الساعة محطّ اهتمامك. لا يمكن غضّ البصر عن تصميم الساعة، فهي في النهاية جزء لا يتجزأ من مظهرك العام. ودعنا لا ننسى أهمية البطارية وسرعة الشحن التي تشكّل عاملًا فارقًا في اختيار الساعة الذكيّة. بالإضافة لميّزات تتبّع الصحة واللياقة والعلامات الحيوية التي ستساعدك في التحكم بشكل أفضل بحياتك وصحّتك.

تعِد هواوي بكل هذا وأكثر في أحدث ساعاتها الذكية، HUAWEI WATCH GT 4. فهي الإضافة الغنيّة لأسلوب الموضة الخاص بك، وبها يمكن أن تكمل أناقتك في كل وقت ومناسبة، عوضًا عن أنها مساعدك الذكي الذي يتأكد من بقائك بصحة جيدة وحصولك على الكثير من الإنتاجية في يومك. لذا، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية هذا الموسم، فلا تنظر إلى أبعد من HUAWEI WATCH GT 4.

تصميم غير مسبوق وتخصيص بلا حدود

تمثّل HUAWEI WATCH GT 4 فلسفة تصميم هواوي والتي تتبنى رؤية الدمج السلس ما بين الموضة والتطّور. تخطف الساعة الجديدة الأبصار بتصميمها الدقيق والمدروس وتوفيرها لإمكانيات لا حدود لها لتتفرّد بأسلوبك.

تأتي HUAWEI WATCH GT 4 بمقاسين: 46 ملم و 41 ملم. يتميز الإصدار 46 ملم بهيكل ساعة فريد بشكل مثمّن، مما يمنحها مظهرًا مميزًا وأنيقًا. وهو إضافة فخمة لتطويع التصميم التقليدي للساعات الفاخرة لتتماشى مع التقنيات المتطوّرة. وهذه المرة الأولى التي نرى فيها هذا النوع من التصاميم في ساعةٍ ذكيّة.

أما الإصدار بمقاس 41 ملم فتمثّل كلّ من الجمال والتطوّر معًا. فهي الإضافة المثالية لأي مناسبة، ومحطّ الأضواء أينما حللَتْ. وهذا يعود لتصميمها الدائري الشبيه بالقلادة. فهي عصريّة ومصمّمة بحجمٍ متوازن، بدءًا من الأوتاد الجميلة التي تُكمل مظهر التاج، وحتى الحافّة الخارجية المعدنيّة التي تضيف لمسة حادّة وواضحة لشكلها العام.

تأتي الساعة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها، حتى تستمتع بملاءمة ساعتك مع ملابسك ومجوهراتك. يأتي الإصدار 46 ملم باللون الأسود والبني والأخضر والرمادي، بينما يأتي الإصدار 41 ملم باللون الأسود والأبيض والذهبي الفاتح والفضّي.

عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا

تتميّز WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي، مع استخدام يصل إلى 14 يومًا في الإصدار 46 ملم وما يصل إلى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. يضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على ساعتك للاستخدام المستمر دون إعادة الشحن المتكرر. كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكي وتتميز بقدرات الشحن العكسي.

إدارة صحّة متطوّرة

تأتي HUAWEI WATCH GT 4 مزودة بتقنية تتبّع معدل ضربات القلب TruSeen™ 5.5+ التي تمّ تطويرها مؤخرًا، والتي توفر الدقة والكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية. عبر الاستفادة من قوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يضمن TruSeen™ 5.5+ قراءات معدل ضربات القلب بدقة أعلى، حتى في المواقف الأكثر صعوبة.

تقدم الساعة أيضًا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تكتشف الانقطاعات في تنفسك أثناء النوم. والتي بدورها قد تؤثر على جودة نومك ليلًا وتؤرّقك بالاستيقاظ المتكرّر، ما سيؤدي في النهاية إلى التسبب بإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير على ذاكرتك. بفضل تقنيتيّ TruSeen™ 5.5+ و TruSleep™ 3.0، يمكن للساعة اكتشاف أي انقطاع في النوم واكتشاف التغيرات في مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الليل. عندما تستيقظ، يمكنك أن ترى مدى جودة نومك على تطبيق HUAWEI Health App. ومن ثم استخدام هذه المعلومات لتحسين جودة نومك.

مدّرب ذكي لتمارينك

تقدم WATCH GT 4 ميزة مبتكرة تتمثل بتطبيق Stay Fit، والتي من شأنها أن تساعدتك على التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن. فهي تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، وتوضح لك مقدار السعرات التي تحتاج لحرقها، وتمنحك خططًا للتحكم في الوزن لتحقيق أهدافك الصحية. كما تتضمن تنبيهًا بالسعرات الحرارية لإبقائك على الطريق الصحيح مع أهداف السعرات الحرارية الخاصة بك.

إذا كنت من محبّي لعبة البادل - Padel ، فلدينا بعض الأخبار السارّة لك: تدعم HUAWEI WATCH GT 4 رياضة البادل ضمن برامجها الرياضية. بالإضافة إلى البادل، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 وضع رياضي مختلف وأنواع التمرين مثل المشي الداخلي والخارجي والجري وركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والرياضات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، يمكن لحل GNSS الذكي الجديد تمامًا على ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 46 ملم تتبع التدريبات بدقة أكبر.

الاتصال بالبلوتوث والرد السريع على الرسائل

تتميز ساعة WATCH GT 4 بميزة اتصال بلوتوث محسّنة تعمل على تحسين مسافة الاتصال بالبلوتوث التي تصل إلى 100 متر من الهاتف الذكي المقترن. هذا يعني أنه يمكنك الرد على المكالمات وعرض الرسائل دون الحاجة لإخراج الهاتف.

وستتوفر ساعات HUAWEI WATCH GT 4 الجديدة لخدمات الطلب المسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 27 سبتمبر بسعر يبدأ من 899 درهماً إماراتياً. وسيحصل العملاء المشتركون في الخدمة بالدولة على باقة هدايا بقيمة 298 درهم تشمل: سماعات الأذن Huawei FreeBuds SE وغيرها من الأكسسوارات.

ترتبط HUAWEI WATCH GT 4 بسلاسة مع مختلف الهواتف الذكية، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالميزات المبتكرة وتصميم الساعة الفاخر بغض النظر عن الهاتف الذي يقتنونه.