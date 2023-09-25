"ال جي" تطرح أول لابتوب كوري قابل للطي

المصدر: البيان

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أعلنت شركة أل جي للإلكترونيات اليوم الاثنين أنها ستطرح " أل جي غرام فولد " وهو أول جهاز لاب توب قابل للطي تطرحه شركة كورية.

ويصبح الجهاز حاسوبا محمولا بـ12 بوصة عند طيه ، ويتحول الى الكومبيتر اللوحي أو كتاب إلكتروني بـ17 بوصة ، ويبلغ أقصى سمك عند فتح الشاشة 9.4 ملم وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وتجاوز جزء الطي لاختبار قوة التحمل لـ30 مرة، ويمكن استخدام لوحة المفاتيح لاسلكي وقلم رقمي ايضا.

وتم تركيب شاشة OLED عالية الجودة على مستوى QXGA باللمس، وتعرض الألوان بنسبة 99.5% من معيار ألوان السينما الرقمية حددها قطاع السينما الأمريكي.

وقالت الشركة أن الجهاز يتميز بخفة الوزن بـ1,250 غرام مع تركيب بطارية بسعة 72 وات في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المعالج الذي يحدد الأداء هو الجيل الثالث عشر من إنتلب Core i5، والذاكرة الداخلية هي 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت، كما تدعم مكبرات الصوت الاستيريو الثلاثة المدمجة نظام الصوت المكاني " دولبي أتموس ".

ويمكن تجربة الجهاز في 20 من متاجر أل جي للإلكترونيات على رأسها " مركز كومسونغ في سوق كيونغدونغ في سيئول ودا هيونداي سيئول .

يتم البيع ابتداء من الرابع من الشهر القادم، ويبلغ سعره 4.99 ملايين وون(3,738 دولار أمريكي).