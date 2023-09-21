بكين تتهم واشنطن باختراق خوادم «هواوي»

المصدر: بكين - وكالات

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اتهمت السلطات الصينية الولايات المتحدة الأمريكية باختراق الخوادم الخاصة بشركة «هواوي» بصورة مستمرة منذ 2009، ضمن حملة موسعة لسرقة البيانات من أهداف صينية.

وقالت وزارة الأمن الوطني الصينية في منشور على حسابها الرسمي بتطبيق «وي شات»، إن وحدة عمليات التدخل المتخصص التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية بدأت هجماتها ضد «هواوي» في 2009، وأنها استمرت في مراقبة خوادم الشركة منذ ذلك الحين.

وأوضحت أن المركز الصيني للاستجابة العاجلة للفيروسات الحاسوبية اكتشف فيروساً تجسسياً يدعى «سكند داتا» أثناء تحقيقه في هجوم إلكتروني على إحدى الجامعات التقنية في شمال غربي البلاد العام الماضي.

وكشف أن هذا الفيروس تم تطويره بواسطة وكالة الأمن القومي الأمريكي، بينما استطاعت الولايات المتحدة السيطرة على عشرات الآلاف من الأجهزة الصينية، وسرقة كمية ضخمة من البيانات المهمة.

يأتي البيان بعد أسبوع من توجيه الصين للعاملين بالحكومة المركزية، والإدارات المحلية، والشركات المملوكة للدولة بوقف استخدام جوالات «آيفون» وعدم اصطحاب سماعات الرأس «آي بود» أو ساعات «أبل» في مقرات العمل.