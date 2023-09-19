الذكاء الاصطناعي يتسبب في تسريب بيانات 280 مليون مستخدم لمايكروسوفت

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تسببت بحوث تطوير الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت في تسريب كمية كبيرة من البيانات الحساسة للمستخدمين، وذلك بعد طرح عملاق التكنولوجيا الأمريكي لنموذج برنامجه آزور التجريبي على موقع المطورين جيت هب، دون تأمين لقاعدة بيانات المشاركين.

وظلت أزمة تسريب البيانات دون انتباه منذ طرح التطبيق في 2020، وحتى الشهر الماضي، عندما اكتشف القائمون أن عنوان إلكتروني في محتوى أكواد التطبيق يحمل أكثر من 38 تيرا بايت من بيانات حساسة لعملاء مايكروسوفت، لأكثر من 280 مليون مستخدم.

وحذر موقع «ويز» من تبعيات التسريب، والذي ليس فقط لمعلومات عن المستخدمين، مؤكداً أن البيانات تحمل أيضاً «توكن» تحميل البيانات، وهي عبارة عن ملفات تحتفظ بها الأجهزة لبيانات الولوج إلى الحسابات والمواقع وتحمل كافة بيانات الولوج والأرقام السرية وتاريخ التصفح، الأمر الذي يجعل من يحصل على تلك البيانات ويسيء استخدامها قادراً على التحكم في حسابات الأشخاص المسربة بياناتهم بالكامل.

وبالرغم من تأكيدات مايكروسوفت بأمان الحسابات، قال أمي لوتواك مؤسس موقع «ويز»: «الذكاء الاصطناعي يفتح أبواباً وآفاقاً للمستقبل، ولكن التسابق من المبرمجين والشركات لطرح تطبيقاتهم لتحقيق الأسبقية، يجعل البعض يتغافل عن معايير الأمان وخصوصية بيانات المستخدمين.. هذا أمر خطير لابد أن تنتبه له الشركات».