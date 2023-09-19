ماسك يلمح لإمكانية فرض رسوم على مستخدمي «إكس»

المصدر: دبي - البيان

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ألمح إيلون ماسك، مالك منصّة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم تويتر، إلى إمكانية فرض رسوم لمستخدمي أكس والتخلّي عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع المستخدمين، في خطوة قد تساعده لمحاربة جيوش من الروبوتات على حدّ وصفه.

وقال ماسك خلال بث مباشر على X: «السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء انتقالنا إلى الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام نظام إكس، هو أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات».

وفسّر ماسك تصريحاته بالقول إنَّ «وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات».

وأضاف: «نظراً لأن الروبوت يكلف جزءاً صغيراً من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جداً».

وقال ماسك إنه «يعتقد أن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أمر بالغ الأهمية إذا كان إكس يتعامل مع الروبوتات على المنصة».

وأشار ماسك إلى أنَّه «يمكن التوصل إلى تسعير أقل مستوى، حيث يرغب أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال»، مضيفًا: «إنّ الأمر يحتاج إلى مناقشة مطوّلة ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات».

وجدير بالذكر أنّه ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الملياردير في الحصول على نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع مستخدمي إكس.