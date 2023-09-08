«غوغل» تصدم محبي الأفلام بقرار مفاجئ

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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تعمل شركة غوغل على التخلص التدريجي بهدوء من تطبيق شائع يسمح للمستخدمين بشراء أفلام هوليوود وبرامج تلفزيونية متميزة.

وأرسل عملاق الإنترنت عبر البريد الإلكتروني إلى مستخدمي Android TV رسالة مفادها أن «تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحاً على جهاز Android TV اعتباراً من 05 أكتوبر 2023».

وكشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه بدلاً من ذلك، سيتمكن العملاء من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب "Shop" على Android TV، بينما يتوفر المحتوى أيضاً من خلال YouTube وGoogle TV.

وبينما فوجئ بعض المستخدمين بالإعلان، كان آخرون أكثر انتقاداً، زاعمين أن قرار إزالة التطبيق جاء لأن غوغل «ربما لم تتمكن من إقناع أي شخص بمشاهدة المحتوى الخاص به».

ووصف فريق ثالث القرار المفاجئ بأنه «المسمار الأخير في نعش علامة Google Play التجارية».

وسيؤدي التحديث إلى دمج عمليات الشراء في الشاشة الرئيسة من خلال علامة التبويب «التسوق» الجديدة، التي تعمل إلى حد كبير مثل علامة التبويب «المكتبة» على Google TV.

وسوف يتم دعم مكتبة المستخدمين الحالية من خلال المزامنة من أفلام Play، وGoogle TV، وYouTube.

ولن يلاحظ العديد من العملاء الفرق، خاصة إذا كانوا يمتلكون أدوات Google TV أحدث مثل Chromecast، وهو محول وسائط متدفقة يسمح للمستخدمين بتشغيل المحتوى عبر الإنترنت مثل مقاطع الفيديو والموسيقى على تلفزيون رقمي.

وكما هو الحال في الهواتف الذكية، تم بالفعل استبدال تطبيق Play Movies & TV على Chromecast بـ Google TV.