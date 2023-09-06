الصين تحظر استخدام «أيفون» في الجهات الحكومية

المصدر: بكين - بلومبرغ

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منعت وكالات حكومية في الصين الموظفين من استخدام هواتف «أيفون» التي تصنعها شركة «أبل» وغيرها من الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في أماكن العمل، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

قالت الصحيفة إن الموظفين في بعض الجهات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات دردشة وفي الاجتماعات بالتوقف عن إحضار مثل هذه الأجهزة إلى المكاتب، موضحة أنه لم يتضح بعد كيفية صدور مثل هذه الأوامر.

وتتمتع شركة «أبل» بشعبية واسعة النطاق في الصين، أكبر سوق دولية لها، رغم الاستياء المتزايد من الجهود الأمريكية لاحتواء صناعة التكنولوجيا في الدولة الآسيوية. تعد أجهزة «أيفون» من بين أكثر الهواتف مبيعاً في البلاد ويتم استخدامها لدى القطاعين الحكومي والخاص.

مع ذلك، فقد تم منع استخدام الهواتف الأجنبية منذ فترة طويلة في الوكالات الحساسة، خاصة وأن بكين كثفت في السنوات الأخيرة حملة لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا من الولايات المتحدة، المنافس الجيوسياسي للصين.

في عام 2022، أمرت بكين وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة باستبدال أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات العلامات التجارية الأجنبية بأجهزة مصنوعة محلياً في غضون عامين، مما يمثل واحدة من أكثر الجهود جرأة للقضاء على التكنولوجيا الخارجية الرئيسية من داخل أجهزتها الأكثر حساسية.