امرأة صينية تسرق آيفون 14 بـ«العض»

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حاولت امرأة صينية تدعى «كوي» سرقة جهاز أبل آيفون 14 بلس من معرض للهواتف المتحركة في مدينة فويجان الصينية، مستخدمة «العض» لقطع أسلاك الحماية الموصولة بالهاتف في المتجر، ونجحت كيو في قص الأسلاك بأسنانها، وأعادت توصيلها بطريقة تمنع تشغيل جهاز الإنذار.

وأظهرت الكاميرات الداخلية في المتجر الصيني أن كيو وضعت الهاتف في شنطتها بعد الانتهاء من «العض»، وخرجت من المتجر دون أن يلاحظها العاملين هناك، إلا أنه وفقا لصحيفة «تشاينا مورنينغ بوست» استطاعت الشرطة الصينية تتبع السارقة وخلال 30 دقيقة تم تحديد مكانها، وألقت السلطات القبض عليها.

وبحسب صحيفة «سنا نيوز» الصينية، قالت كيو في اعترافاتها إنها كانت تنوي شراء الجهاز، ولكن سعره كان أكبر من مقدرتها المادية، فقررت أن تسطو عليه بـ«العض».