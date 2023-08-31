مليار دولار إيرادات «أوبن إيه آي» بدعم «شات جي بي تي»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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اقتربت الإيرادات السنوية للشركة الناشئة «أوبن إيه آي»، المدعومة من شركة «مايكروسوفت» العالمية، من مستوى مليار دولار، بدعم من تنامي شعبية روبوت المحادثة «شات جي بي تي».

وذكر مصدر على دراية بالأمر لوكالة «بلومبرج» أن «أوبن إيه آي» تجني إيرادات بنحو 80 مليون دولار شهرياً، وذلك بعدما خسرت 540 مليون دولار تقريباً في سنة 2022 في تطوير «جي بي تي - 4» و«شات جي بي تي».

وأطلقت الشركة في أغسطس إصداراً للشركات من «شات جي بي تي» مع مزايا إضافية، وضمانات للخصوصية، في أبرز جهود «أوبن إيه آي» لجذب مزيج واسع النطاق من عملاء الشركات وزيادة الإيرادات. وتعد «أوبن إيه آي» واحدة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنذ إطلاق روبوت المحادثة الخاص بها في نوفمبر عملت مع كثير من الشركات على دمج تلك التقنية في أعمالها ومنتجاتها.