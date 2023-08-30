منصة إكس تعتزم السماح مجدداً بالإعلانات السياسية

المصدر: د ب ا

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تعتزم منصة "إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، والمعروفة سابقا باسم تويتر، السماح مجددا بالإعلانات السياسية، للمرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات.

ومن المقرر أن يتم رفع الحظر الذي كان قد تم فرضه في أكتوبر 2019 ، في الولايات المتحدة أولا، وفقا لما جاء على مدونة الثلاثاء.

وكان رئيس تويتر السابق جاك دورسي قد برر الحظر بالقول إن الوصول السياسي يجب اكتسابه وليس شراؤه. وتشير الآن منصة إكس إلى إلتزام الخدمة بحرية التعبير.

وفي الوقت نفسه، أكدت المنصة أنه سيكون هناك بعض القواعد للنشر المدفوع للرسائل السياسية.

وسيجري، على سبيل المثل، منع وضع معلومات كاذبة أو مضللة.