خلل فني في تويتر

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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واجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقاً" مشكلة فنية في تصفح المنصة.



وأظهر موقع تعقب أعطال الانترنت ورود آلاف البلاغات عن تعطل منصة إكس .



وعرض موقع Downdetector المتعقب لأعطال الانترنت تقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالحجم النموذجي للتقارير حسب الوقت من اليوم حيث من الشائع أن يتم الإبلاغ عن بعض المشاكل على مدار اليوم ويقوم Downdetector بالإبلاغ عن الحادث فقط، لكن عندما يكون عدد تقارير المشكلة أعلى بكثير من الحجم النموذجي لذلك الوقت من اليوم.

ووصل عدد المبلغين على شكاوى في تصفح منصة إكس عند الثالثة صباحاً إلى أكثر من 18 ألف شخص.

وقال أحد المبلغين عن عطل: " هل تويتر يواجه مشاكل؟ لا أستطيع الوصول إلى (الردود) و (المشاركات) يقول "حاول مرة أخرى" هل يعرف أحد ما هذا؟

وأضاف آخر: "هل هناك أي شخص آخر لديه مشاكل في تويتر؟ هل يقوم إيلون ماسك بالبرمجة مرة أخرى؟

وذهب أحد المبلغين إلى أن ماسك مالك تويتر دمر المنصة قائلاً : "حقيقة أن تويتر قد تعطل أو تعطل أكثر من مرة في عهد إيلون ماسك أكثر من أي وقت آخر منذ إنشائه هو مؤشر مثالي على مدى تدمير ماسك لهذا الموقع بشكل رهيب".

