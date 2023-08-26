بيانات 10 ملايين شخص معروضة للبيع على الإنترنت

المصدر: باريس - وكالات

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عُرضت بيانات شخصية لنحو عشرة ملايين من طالبي العمل للبيع على الإنترنت بصورة غير قانونية بعد الكشف هذا الأسبوع عن تسرب هذه المعلومات التي تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، على ما أكد عدد من الخبراء لوكالة «فرانس برس».

وأوضح داميان بانكال من موقع «زاتاز» المتخصص في رصد سرقات البيانات لوكالة «فرانس برس»، أن بيانات هيئة «بول أمبلوا»، معروضة للبيع على الإنترنت المظلم، موضحاً أن قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات بول أمبلوا للبيع لقاء 900 دولار في 8 أغسطس التي تضم 10.2 ملايين مستخدم.

وأفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو المعروف باسم «ساكس» على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) عن بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.

وأكد دومينغو أن الملف المعروض للبيع يحتوي على 10.2 ملايين اسم. وشرح أن نسخة أولى من هذه البيانات عُرضت في 8 أغسطس على أحد منتديات القراصنة ثم حُدثت بمزيد من المعلومات في 21 أغسطس.

ودعت «بول أمبلوا» المسؤولة عن التوظيف في فرنسا الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت استهدف شركة «ماجوريل» التي توفر لها خدمات.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في اختراق احتيالي لنظام معالجة بيانات آلي.